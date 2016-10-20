Tesislerde kampa giren sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, futbolcuların günden güne artan form durumları teknik heyeti mutlu etti.

Buz, futbolcuların beynini yıkıyor

Şanlıurfa galibiyetinden hemen sonra futbolcularına disiplin, ciddiyet ve istikrar vurgusu yapan Teknik Direktör İrfan Buz, yarın oynanacak Manisaspor maçına hayati önem veriyor. Rakibin ligdeki konumundan dolayı rehavete girilmemesi gerektiğini söyleyen Buz, oyuncularını, “Liderlik koltuğunda puan farkını açmak istiyorsanız şimdi tam zamanı” diyerek motive ediyor.

4 gün arayla ikinci maç

Manisa maçında sahaya süreceği kadro konusunda ise kararsız olduğu öğrenilen Buz’un bir taraftan kazanan ve seri galibiyetlere imza atan mevcut ilk 11'i bozmak istemediği ancak diğer bir taraftan da aynı oyuncuları 4 gün arayla ikinci bir maça çıkarmanın sakatlık ve yorgunluk oluşturacağını düşündüğü öğrenildi. Muhtemelen sadece bir ya da iki mevkide mini bir revizyona girecek olan Buz, takımın genel hatları itibariyle oyun anlayışı ve kurgusundan vazgeçmeyecek. Manisaspor karşısında daha saldırgan bir takım olmaları gerektiğini ekibine aktaran Buz, kazanmaları halinde rakiplerinin bu hafta büyük baskı yaşayacağını düşünüyor.

Mehmet Türel