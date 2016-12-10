MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Gençlerbirliği savunmasının arkasına atılan topla buluşan Edin Visca, topu kale sahasının içine havalandırdı. Arka direk dibinde Mehmet Baddal’ın kafa vuruşunda üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
21. dakikada Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz’un ortaladığı topa Vedat Muriç’in yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.
23. dakikada Köşe vuruşu kullanan Cengiz Ünder’in ortasında kafa vuruşu yapan Mehmet Baddal’ın şutunu kaleci Hopf kornere çeldi.
31. dakikada sağ kanatta kazandığı topu rakip yarı alanın son çizgisine kadar süren Serdar Gürler’in ceza sahası içine yaptığı ortayı Epureanu kornere çeldi.
40. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca’nın yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazında vuruş yapan Mehmet Baddal’ın şutunu kaleci kornere çeldi.
44. dakikada Khalili’nin kullandığı köşe vuruşuna arka direk dibinde kafa vuruşu yapan Palitsevich’in şutu direkten auta çıktı.
48. dakikada Holmen’den aldığı pasla ceza sahasının dışında kaleyi karşısına alan Edin Visca’nın gönderdiği şut kalenin sağından dışarı çıktı.
53. dakikada Gençlerbirliği adına serbest vuruş kullanan Khalili’nin ortasına müdahalede bulunan Eren Albayrak’ın gönderdiği top İrfan Can’da kaldı. İrfan’ın yaptığı sert vuruş kalenin sağından auta çıktı.
62. dakikada serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Cengiz Ünder’in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta top kaleciden döndü.
70. dakikada Gençlerbirliği adına sağ kanttan köşe vuruşu kullanan İrfan Can’ın ortasına Serdar Gürler’in yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Milinkovic’in yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan Matei’nin şutu az farkla dışarı çıktı.
KÜNYE
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, Ahmet Çalık xx, Uğur Çitçi xx, Serdar Gürler xx, Selçuk Şahin xx, Khalili xx (Milinkovic dk. 86 x), Aydın Karabulut xx, İrfan Can x (Kamal Issah dk. 74 x), Vedat Muriç x (Matei dk. 67 x)
Yedekler: Nihat Şahin, Samuel Owusu, Ferhat Görgülü, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Ümit Özat
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx, Bekir İrtegün xx, Epureanu xx, Eren Albayrak xx, Attamah xx, Holmen xx, Edin Visca xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 90 ?), Cengiz Ünder xx (Doka dk. 83 x), Mehmed Baddal xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet, Rotman, Cikalleshi
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Selçuk Şahin (Gençlebirliği), Attamah, Bekir İrtegün, Mustafa Pektemek (Medipol Başakehir)