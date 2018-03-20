lifebox'tan fotoğraf arama sorununa çözüm

Türkiye’nin bireysel depolama servisi lifebox, eklenen yeni özelliklerini tanıttı. Servis; fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlarken, şimdi yüz ve objeleri de tanıyabilecek. Böylece lifebox’ın 6.5 milyondan fazla kullanıcısı, anılarına bakarken aradıklarını kolayca bulacak. Kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor.

Albüme taşımak artık daha kolay

Yapaılan açıklamada; akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında yüz veya obje tanıma özellikleri mevcut. Ancak lifebox her iki özelliği de aynı anda tüm ülkelerde sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen uygulama olma özelliğine sahip. Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor. Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler oluşturuluyor. Örneğin; düğün, stadyum ya da sahil fotoğrafları akıllı albümler sayesinde hızlıca bulunabiliyor. ‘Kişiler’ albümü altında sevdiklerinizin fotoğrafları otomatik olarak gruplanıyor ve istenilen kişinin ismi etiketlenerek aynı isimle ilgili tüm fotoğraflara kolayca bir albüm altından ulaşılabiliyor. Kullanıcıların seçtikleri kişi ile yeni çektikleri tüm fotoğraflar da otomatik olarak daha önce belirlenmiş albüme ekleniyor. Birçok özelliğiyle kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen lifebox, sadece Türkiye’de değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.

Lifebox’ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle sıralandı:

Tablet/PC/akıllı telefonlardan erişim

Otomatik yedekleme: fotoğraf ve videolar, anında lifebox’a yüklenebiliyor.

Müzik ve dokümanlar saklanabiliyor. Gelişmiş yedekleme deneyimi sayesinde cihazda hafıza dolma sorunu ortadan kalkıyor.

Rehber yedekleme: telefon rehberi kolayca lifebox’a yedekleniyor.

Yer aç özelliği ile lifebox’a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor.

Instagram ve Facebook arşivi lifebox’a kolayca taşınabiliyor.

Fotoğraflardan 30 saniyelik video hikayeler oluşturulabiliyor.

Fotoğraf düzenleme özelliği ile fotoğraflar kolayca düzenlenip filter ya da çıkartma eklenebiliyor.

Yüz, obje, lokasyon ve tarihe göre arama seçeneğiyle anılar çok daha kolay bulunabiliyor.

Apple TV ve TV+ uygulaması : Apple TV ve TV+ aracılığıyla tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.

Şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor.