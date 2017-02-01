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Ligde son sıradaki Gaziantepspor, en fazla transfer yapan ikinci takım oldu

Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Gaziantepspor, transfer döneminin en hızlı takımlarından oldu. Bir teknik direktör ve 9 futbolcuya imza attırılan Gaziantep ekibi, ara transfer döneminde Kayserispor'dan sonra en fazla futbolcu getiren ikinci takım oldu.

Ligde son sıradaki Gaziantepspor, en fazla transfer yapan ikinci takım oldu

01 Şubat 2017 12:05

Ligde 11 puan ve bir maç eksiği ile son sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım ara transfer döneminin şampiyonu oldu. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör başta olmak üzere takım baştan sona yenilendi. Başarısız sonuçlar ve kötü gidişatı teknik direktör ve sporculara kesen yönetim, İbrahim Üzülmez ve 5 futbolcu ile yolları ayırdı. Bülent Uygun’u takımın başına getiren kulüp, 9 yeni futbolcuyu da takıma kattı. Gaziantepspor, yapılan bu transferler ile 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde en fazla futbolcuya imza attıran ikinci takım oldu. 10 futbolcu ve bir antrenör ile anlaşan Gaziantepspor, bir antrenör ve 10 futbolcuya imza attıran Kayserispor'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Gaziantepspor'u ise 8 transfer ile Gençlerbirliği, 7 transfer ile Alanyaspor ve Akhisar Belediyespor takip etti.

Muhammet geri geldi

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Gaziantepspor, Trabzonspor’dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar 2015-2016 ara transfer döneminde 2.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a sattığı Muhammet Demir’i yeniden kadrosuna katarken, ayrıca bordo-mavili ekibin bir başka oyuncusu Sefa Yılmaz’ı da transfer etti.

7 yabancı oyuncu transfer etti

Gaziantepspor ara transferde kadrosuna 4’ü Brezilyalı 1’i Senegalli, 1’i Kolambiyalı ve 1’i Tunuslu olmak üzere toplam 7 yabancı oyuncu kattı. Gaziantep ekibi Brezilya’dan orta saha oyuncusu Marcinho, Flamengo’dan kaleci Victor Vidotti, Gremio’dan stoper Wallace Reis, Figueirense’den de Marcos Pedroso’yu, MTK Budapeşte’den orta saha oyuncusu Khaly Thiam, Deportivo Pasto’dan stoper Yoiver Gonzalez ve son olarak Darmstadt 98’den orta saha oyuncusu Anis Ben Hatıra’yı kadrosuna kattı.

5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Gaziantepspor yönetimi ara transfer döneminde 5 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı takımda ligin henüz ilk yarısı bitmeden ilk yolcu Larsson olmuştu. Yönetim İsveçli oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Tecrübeli oyuncu bir Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor’a transfer oldu. Yönetim sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği kaleci Charles Itandj ile disiplinsiz davranışlarından dolayı yollarını ayırırken, tecrübeli kaleci Adanaspor ile sözleşme imzaladı. Gaziantepspor bir başka oyuncusu Emre Nefiz’i Alanyaspor’a verirken, İlker Günaslan’ı Erzurumspor’a ve Serhan Yılmaz’ı Batman Petrolspor’a kiralık olarak gönderdi.

Üzülmez gitti, Uygun geldi

Spor Toto Süper Lig’in ara transfer döneminde Gaziantepspor adına sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı takım İsmail Kartal’ın yerine takımın başına getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırırken, daha önce de Gaziantep ekibinde teknik direktörlük yapan Bülent Uygun’u takımın başına getirdi. 

Kazım Uzunöz
 


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