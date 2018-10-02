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Ligin en az gol atan takımı Bursaspor

Ligin en az gol atan takımı Bursaspor
Ligin en az gol atan takımı Bursaspor

Bursaspor, ligin 7. haftası itibariyle en az gol atan takım konumunda bulunuyor.

İlk 7 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de yeşil-beyazlı ekip gol yollarında büyük sıkıntı çekiyor. İlk 7 hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte ligde galibiyetle tanışamayan Bursaspor, gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 7 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'u 5'er golle Büyükşehir Belediye Erzurum ve Kayserispor takip ediyor. Son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet alan Timsah, ligde 17. sıraya kadar geriledi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 3. TAKIMI 

Öte yandan gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ofansif anlamda büyük sıkıntı çeken Timsah, savunma hattında ise güven veriyor. Bu kategoride ise Başakşehir yediği 4 golle birinci, Yeni Malatya yediği 5 golle ligin en az gol yiyen ikinci ekibi durumunda.  

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