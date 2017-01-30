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Ligin en golcü takımı Beşiktaş

Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu. Kartal sahasındaki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

Ligin en golcü takımı Beşiktaş
Beşiktaş Konyaspor maçından özel kareler - Foto Galeri

30 Ocak 2017 22:13
Beşiktaş Konyaspor maçı foto özet - Tıkla İzle

Atiker Konyaspor’u taraftarının önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ligin de en çok gol atan takımı oldu. Geride kalan 18 haftada rakip fileleri 34 kez sarsan Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında kaydettiği 5 golle ligin de en skorer ekibi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 38 golle skor konusunda ilk sırada yer aldığı Süper Lig’de, Beşiktaş attığı 5 golle rakiplerini geride bırakmış oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Atiker Konyaspor’u mağlup ederek zirveyi yeniden devralan Beşiktaş, sahasındaki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı. 11 Nisan 2016 tarihinde yeni stadına kavuşan ve geçtiğimiz sezonun son 3 iç saha maçını burada oynayan Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da bileği bükülmüyor. Bu sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde evinde 15 maç oynayan siyah-beyazlılar, hiçbir karşılaşmada rakiplerine kaybetmedi. Taraftarı önünde rakiplerine büyük baskı kuran Beşiktaş, evinde oynadığı 18 maçta 13 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı. Ligde oynadığı 9 karşılaşmada 7 kez kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’le berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3 BERABERLİK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev’le karşılaşan Beşiktaş, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği’nin olduğu grubu lider tamamlayan Beşiktaş, sahasında 3 rakibini de mağlup etti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu


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