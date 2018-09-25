Likya kum zambağını koparanlara 48 bin lira para cezası

Daha önce Antalya ve Sinop sahillerinde tespit edilen kum zambağı, Arsuz'un Gökmeydan ve Akçalı Mahallesi sahillerinde de görüldü. Türkiye'nin zengin doğa ve kıyı sahilleriyle dikkatleri üzerine çeken İskenderun-Arsuz sahili Akdeniz veya Likya kum zambakları dikkat çekiyor. Arsuz kumsallarında, yurt dışında yaşayan tatilciler tarafından fark edilen kum zambağı, dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösteriliyor.

2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının, koruma altına alındığı ve yaygınlaştırıldığı takdirde turizm için büyük bir fırsata dönüştürülebileceği belirtildi.

Ülke dışına çıkarılması suç sayılan Likya kum zambağı sahillerde ağırlıklı beyaz ve kısmen pembe çiçekler açarken, Arsuz sahilinde görüldü.

Devlet tarafından koruma altına alınan bu bitkinin korunamadığını belirten vatandaşlar, kendi oluşturduğu set, temizlik ve çoğaltma çalışmaları yaparak farkındalık oluşturduklarını, ilgililerin ve Arsuz sahilindeki vatandaşların aynı şekilde duyarlı olmalarını istediler.

Temmuz sonunda açmaya başlayan ve Ekim sonlarına kadar açan kum zambakları, her yıl kendisini yenilemesi gerekirken koruma altına alınmaz ise tamamen nesli tükeneceği ve tarih olacağı ifade edildi.

2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının ticari amaçla sökülmesi halinde 48 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Mustafa Mert

