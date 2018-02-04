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Limon değerleneceği güne kadar yatakta

Sezon başında 2 lira 30 kuruşuna kadar çıkan limon fiyatı 1,5 liraya gerileyince üretici limonu daha sonra piyasaya sürmek üzere depolara alıyor. Üretici ’yatak’ diye tabir edilen dinlendirmeyle daha iyi bir kazanç sağlamayı umuyor.

Limon değerleneceği güne kadar yatakta

04 Şubat 2018 12:30
Limon değerleneceği güne kadar yatakta - Tıkla İzle

Türkiye limon üretiminin yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren Mersin’in Erdemli ilçesinde 350-400 bin ton aralığında beklenen rekoltenin ancak yüzde 50’si hasat edildi. Hasat edilen limonunda yüzde 25’i ’dinlenme’ ve ’yatak’ şeklinde depolara alındı.

Havanın yağışlı gitmesinin ve beklenenin altında ihracatın limon fayatını etkilediğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Bu yıl Erdemli’de limonda 350- 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Limonlar bu yıl kaliteli ve çok güzel. Sezon başında yaklaşık 2 TL 20 kuruş, 2 TL 30 kuruştan gitmekteydi. İhracatın azlığı ve hava şartlarının yağmurlu gitmesinden dolayı limonlarımız hasat edilemedi. İhracat var ama istediğimiz seviyede değil" dedi.

"REKOLTENİN YARISI DALINDA HASADI BEKLİYOR"

Limonun yaklaşık olarak yüzde 50’sinin hasat edildiğini, yüzde 50’sinin ise halen hasadının sürdüğünü aktaran Şahin, "Hasat edilen bu yüzde 50’nin ise yüzde 25’i depolara saklama dediğimiz ’yatak’ ya da ’dinlenme’ şeklinde yapılmıştır. Şuan halen yüzde 50 oranında dalda limon bulunmaktadır, hasat edilmemiş. Limon fiyatı da düştü. Beklediğimiz ihracat olursa fiyatların artacağını bekliyoruz. Yaklaşık yüzde 50 oranında dalında kesilmemiş limon bulunmaktadır. Çiftçilerimizin beklentisi de limonlarını kesip, hasat edip, bekletme ve dinlenme şeklinde yapıp ileri ki dönemlerde, limonun az olduğu dönemlerde değerlendirmek ve piyasaya sürmek istiyorlar. Bunun içinde limonu kesip yatak yapıyorlar, dinlenme şeklinde değerlendirmek istiyorlar" diye konuştu.

"DİNLENEN LİMON DAHA SULU VE AROMASI DAHA GÜZEL OLUYOR"

Yatak ve dinlenme limonun bir süre bekledikten sonra değerlendirildiğini ifade eden Şahin, "Yatağa alınan limon 3 ay 5 ay sonra limonun az olduğu dönemlerde ve ihracatın olduğu dönemlerde iç piyasaya sürülüyor, ihracat olduğunda da ihracata veriliyor. Piyasada bu şekilde değerlendiriliyor. Dinlenmeye alınan limonlarımız 3-5 ay bekletildikten sonra aroması ve kalitesi bozulmamaktadır. Dinlendikten sonra daha sulu ve güzel bir şekilde kendine gelmektedir. İç piyasa da ve ihracatta daha güzel satılmaktadır" şeklinde konuştu.

Etiketler: limon

 

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