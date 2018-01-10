Lise öğrencileri sürücüsüz araç tasarladı

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ULUTEK) yürütülen Maker Çocuk Programı çerçevesinde eğitim alan lise öğrencileri, MIT Üniversitesi’nin yapacağı yarışmada ödül alabilmek için son hazırlıklarını yapıyor. Maker Çocuk Programı’nda eğitim veren öğretmenleri ve okul yöneticileri ile son dokunuşları yapmak maksadıyla ULUTEK’te bir araya gelen öğrenciler, elektrikle çalışan sürücüsüz araçlarını geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Proje ve yarışma hakkında bilgiler veren ULUTEK Maker Çocuk Proje Koordinatörü Bahar Çığrık, otonom araç projesinin Amerika merkezli MIT Üniversitesi tarafından iki yıldır lise öğrenciler için düzenlenen eğitim sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Bu eğitim çerçevesinde bir de yarışma düzenlendiği bilgisini veren Proje Koordinatörü Çığrık, “Yarışma ilk kez Türkiye’de yapılacak. ULUTEK Maker Çocuk programı kapsamında bizler de lise grubundaki 11 öğrencimize araç hazırlama sürecinde suni zekâ, derin öğrenme, gömülü sistemler, yazılım dillerini de içeren 3 ay süren bir eğitim verdik. Bu süreçte öğrenciler, kendi araçlarını ürettiler. Mekanik anlamda bu sistematiği çözdüler, yazılım anlamında da aracın etrafa çarpmadan sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için çalıştılar. İlk defa ULUTEK bünyesinde böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Şubat ayında yapılacak yarışmada bu çocuklar ULUTEK Maker Çocuk Grubu’nu lise kategorisinde temsil edecekler” diye konuştu.

Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Ali Erdem Cerrah da katılacakları yarışma için öğretmenleriyle birlikte sürücüsüz bir araç meydana getirdiklerini söyledi. Aracın bir kodlama üzerine çalıştığını kaydeden Cerrah, “Araç üzerinde iki adet kameramız var. Bu kameralar kendi etrafında dönerek etraftan veri topluyor. Bunları biz kod üzerinde analiz ediyoruz. Özel bir pist hazırlıyoruz. Burada her türlü analizi yapacağız ve ona göre veriler hazırlayacağız. Mesela pistte bir insan olduğunda aracımız bunu algılayarak ya kenardan geçecek ya da duracak” şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) bünyesinde 2016 yılından itibaren yürütülen Maker Çocuk Programı, 2018 yılında hedeflerini bir adım daha öteye taşıdı. Bugüne kadar ilk orta ve lise seviyesinde 600 öğrenciye bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında atölye çalışması imkânı sunduklarını kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çeşitli okullardan gelen öğrenci gruplarına günü birlik workshoplar ve çalışma programları da düzenlendiklerini aktardı. Kanık, maker çocuk programlarına devam eden öğrencilere ağırlıklı olarak kodlama, elektronik, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve ardinyo alanlarında uygulamalı atölye eğitimleri verdiklerinin altını çizdi.