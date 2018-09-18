İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi...

Lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi...
Lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi...

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Lisesi 12’incisi sınıf öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesinde, Tefenni istikametinden Korkuteli'ne gelen M. E. idaresindeki 15 FF 437 plakalı otomobil, aynı istikamette gelen Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'incisi sınıf öğrencisi Ekrem Sarı'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Sarı, ağır yaralandı. Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi Sarı, sabaha karşı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'incisi sınıf öğrencisi Ekrem Sarı, öğle namazının ardından Sülekler Mahallesinde toprağa verildi.  

Adem Durmaz 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.