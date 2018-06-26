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Liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzunu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

26 Haziran 2018 23:22

2018 LGS TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

Liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

 

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