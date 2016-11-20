Annelerinin bakmadığı 7 köpek yavrusunun aç olduğunu gören Haydar Aliyev Lisesi öğrencilerinden Mert Karaçanta ve Kadir Can Yarımdağ, harçlıklarından aldıkları ekmekle Türkiye’ye insanlık dersi verdiler.

Lise öğrencisi Mert Karaçanta ve Kadir Can Yarımdağ, açlıktan soğukta tir tir titreyen yavru köpeklerin karnını aldıkları ekmekle elleriyle doyurdular. Liseli öğrencilerin örnek davranışı çevredeki vatandaşları da duygulandırdı.

“Dayanamadık ekmek aldık”

Arkadaşlarıyla birlikte gezerken yavru köpekleri gördüklerini ifade eden Kadir Can Yarımdağ, “Hava soğuk yavru köpekler aç. Bizde geldik gördük. Dayanamadık ekmek aldık. Yavru köpeklere verdik. Karınlarını doyurduk” dedi.

“Yavru köpeklerin aç olduklarını gördük”

Harçlıklarıyla ekmek aldığını belirten Mert Karaçanta, “Kış geldi havalar soğuk. Biz burada geziyorduk arkadaşlarla, köpekleri gördük. Aç olduklarını anladık. Gittik ekmek aldık. Geldik verdik, karınlarını doyurduk” diye konuştu.

Öte yandan lise öğrencilerinin verdiği ekmeği yiyen yavru köpekler, kendilerine verilen ekmekten pay almak için zaman zamanda kavga ettiler. Öğrencilerin verdiği ekmeği yiyen yavru köpekler, soğuk havada güneşin vurduğu bölgeye giderek ısınmaya çalıştılar.

Yaklaşık 10 gündür aç olan yavru köpeklere annelerinin de aç olduğu için bakmadığı öğrenildi. Yavru köpekler karınlarını doyurduktan sonra bir sürede oyun oynadılar.

Kars Haydar Aliyev Lisesi öğrencilerinin örnek davranışı sokak hayvanlarına duyarsız kalan vatandaşlarında duyarlı olmasını sağlar.

Köpeklerin karnını doyurduktan sonra arkadaşlarının yanına dönen öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine vurdu.

Işık Çapanoğlu