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Liverpool PSG şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Liverpool PSG Az Tv İdman Tv

Liverpool PSG şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Liverpool PSG Az Tv İdman Tv
Liverpool PSG şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Liverpool PSG Az Tv İdman Tv

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında İngiliz ekibi Liverpool kendi sahasında Fransız temsilcisi PSG karşılaşacak. Futbolsevlerin merak ettikleri en önemli konu ise Liverpool PSG hangi kanalda ve nasıl canlı olarak izlenebilir. İşte detaylar...

Liverpool PSG canlı izle ve Liverpool PSG maçı kaç kaç? gibi aradığınız detaylar ile karşınızdayız. İngiltere Premier Lig'de sezona fırtına gibi giren Liverpool ve PSG, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Liverpool'un formda hücumcuları Mane, Salah, Firmino 3'lüsü, PSG'nin Mbappe, Neymar, Cavani 3'lüsüne karşı.Yıldızlar topluluğu olan iki dev mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken, futbolseverler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte bu maça dair tüm detaylar...

Liverpool - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadele İdman TV ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Liverpool: Allison, Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino

PSG: Areola, Meunier, Thiago Silva, Kimbempe, Bernat, Rabiot, Marquinhos, Di Maria, Mbappe, Neymar, Cavani

Cüneyt Çakır, Liverpool - Paris Saint Germain maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Liverpool ile Paris Saint Germain takımları arasında 18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 18 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de Liverpool ile Paris Saint Germain arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır yöneteceği belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. 

2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015 yılında ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, bu maç ile Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçına çıkacak. 
 

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