Londra’da metro istasyonunda yangın

Holborn metro istasyonunda yapılan yangın ihbarıyla metro istasyonu tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Görgü tanıkları istasyonda yüksek bir ses duyduklarını ve dumanlar yükseldiğini bildirdi.
Holborn metro istasyonunda yapılan yangın ihbarıyla metro istasyonu tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Görgü tanıkları istasyonda yüksek bir ses duyduklarını ve dumanlar yükseldiğini bildirdi.
Etiketler: Londra, metro istasyonu, yangın