Diğer
Kategoriler

Londra’da metro istasyonunda yangın

İngiltere’nin başkenti Londra’da Holborn metro istasyonunda yangın ihbarı yapıldı. İstasyonun boşaltıldığı belirtildi.

Londrada metro istasyonunda yangın

15 Ağustos 2017 11:53
Londra’da metro istasyonunda yangın - Tıkla İzle

Holborn metro istasyonunda yapılan yangın ihbarıyla metro istasyonu tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Görgü tanıkları istasyonda yüksek bir ses duyduklarını ve dumanlar yükseldiğini bildirdi. 

Etiketler: Londra, metro istasyonu, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç