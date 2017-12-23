Longoz Ormanları’ndan kartpostallık görüntüler

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Kırklareli’nin Longoz Dağları’nda ağaçlar kırağı tuttu, akarsu ve dereler dondu. Vatandaşlar oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup, fotoğraflar çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında olmak üzere gündüzleri 1 ile 10 derece arasında olması bekleniliyor. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emre Gülle