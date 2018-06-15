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Los Angeles’ta binlerce kişi göçmen yasasını protesto etti

ABD’de binlerce kişi, göçmen yasasını ve Donald Trump yönetiminin sıfır tolerans politikasını protesto etti.

Los Angelesta binlerce kişi göçmen yasasını protesto etti

15 Haziran 2018 12:18

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere karşı “sıfır tolerans” politikasına tepkiler sürüyor. ABD’nin Los Angeles şehrinde binlerce kişi, göçmen yasasını ve Trump yönetiminin sıfır tolerans politikasını protesto etti. Büyük sivil toplum kuruluşlarının desteği ile toplanan binlerce kişi, özellikle Latin Amerikalı nüfusun yoğun bulunduğu Los Angeles’ın McArthur Park bölgesinde toplandı. Protestoculardan Mary Anne Hattemer, “Buradayım. Çünkü çocukların ailelerinden alınarak uzağa kapatılması gibi korkunç bir uygulama mide bulandırıcı ve barbarca. Bu bizim ülkemizde olmamalı” dedi. 

11 yaşında annesine yapılan ölüm tehditleri nedeniyle kaçak yollardan Amerika’ya gelen bir göçmen olan Justino Mora, “Geldiğimizde annem sizin diğerleri ile aynı haklarınız olmayacak, önünüzde limitler ve engeller olacak demişti. Ama bu demek değil ki hayalleriniz olamaz, toplumunuz için savaşamazsınız. Ve bu benim ilerlememi sağladı” dedi. 

En genç kongre adayı olan Kenneth Mejia ise, “Göçmeniz, buradayız. İhtiyacımız olan değişim için savaşıyoruz. Politikacıların iyi bir iş yaptığını mı düşünüyorsunuz” diyerek, değişim için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ve yaklaşan Kasım seçimlerinde mutlaka seslerini duyurmalarının şart olduğunu belirtti.

Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) temsilcisi de tüm göçmenlerin durumunu anladığını ve problemin sadece Latin Amerikalı göçmenleri değil herkesi etkilediğini ifade ederek, Tump’ın “Müslüman yasağı” olarak anılan çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin bir kısmına getirdiği vize durdurma kararına itirazların ancak yüzde 1’inin olumlu sonuçlanabildiğini, ailelerin bu sebeple ayrı düştüğünü ifade etti. 

Göstericiler, sloganlar eşliğinde ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) Los Angeles merkezinin de bulunduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında Los Angeles polisi yoğun güvenlik önlemleri alarak, yürüyüş yolunu trafiğe kapattı. Protestocular gözaltı merkezine geldiklerinde ICE karşıtı sloganlarını sürdürürken, içeride gözaltında bulunanlara yalnız olmadıkları mesajını verdi. Gözaltında bulunanlar, hücre camlarından ışıkları kapatıp açarak ve camlara vurarak protestoculara cevap verdi. Saat 22.00’ye kadar süren gösterinin sonunda protestocular olaysız şekilde dağıldı. 

Mayıs ayı başında Sağlık ve İnsani Servisler yetkilisi, ABD Kongresi’ne devlet güvencesi altına alınan bin 500 göçmen çocuğun izini kaybettiklerini açıklamıştı. Aynı dönemde ICE Direktörü Thomas Homan “sıfır tolerans” politikasını açıklamış ve belgesiz getirilmeye çalışılan çocukları insan kaçakçılığı olarak nitelendirerek, çocukların ailelerden alınacağını duyurmuşu. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

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