Lösemi hastası Çınar'ın çağrısı yankı buldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde memur olan Gürkan ve Ayşin Yılmaz Yanar çiftinin oğlu lösemi hastası Çınar Yılmaz Yanar'a uygun ilik bulunması için başlatılan kampanya ikinci gününde de büyük ilgi gördü. 'Çağrıma kulak ver' başlığında yapılan kampanyaya vatandaşların yanı sıra Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ile İl Genel Meclisi üyeleri de destek verdi.

Yeraltı Çarşısı üzerinde Kızılay tarafından kurulan stantta vatandaşlar form doldurarak donör olmak için 3 tüp kan verdi. Donör olan vatandaşlar ayrıca Çınar gibi ilik nakli bekleyen lösemi hastalarına da umut oldu.

"Hemşehrilerimizi bu kampanyaya davet ediyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kızılay ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla düzenlenen kampanyaya halkın destek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hafta içinde kampanyanın devam edeceğini belirten Başkan Eroğlu, Çınar’a uygun donör bulunması için halkın bu desteklerini devam ettirmesini beklediklerini dile getirdi. Çınar gibi ilik bağışı bekleyen bir çok hastaya bu kampanyanın umut olacağına işaret eden Başkan Eroğlu, "Bizler de bu anlamda kampanyaya destek olarak elimizden geleni yaparak yaralarına merhem olmaya geldik. Duyarlılık gösteren hemşehrilerimizi bu kampanyaya davet ediyoruz" dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Tokat Kitap Fuarına gezmeye geldiğinde kampanyadan haberdar olarak destek vermek istediğini belirterek, "Bu sosyal sorumluluk kampanyasına katkıda bulunmak dönor olmak için kan vermeye geldik. Bu kampanyaya emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Lösemi hastalarına da umut olacak"

İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ise meclis üyeleri ile birlikte kampanyaya destek olduklarını söyledi. Verilen kan örneklerinden lösemi hastalarına uygun bir donör çıkmasını umut ettiklerini ifade eden Başkan Dizer, "Bu kampanya Çınar gibi uygun ilik nakli bekleyen diğer lösemi hastalarına da umut olacak. Kampanyaya katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çınar'ın dedesi Mehmet Eryol, Tokat halkının 'Çağrıma kulak ver' kampanyasına göstermiş olduğu yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Çınar ve Çınar gibi hastalara umut verilmesinden dolay çok mutluyum bir dede olarak. Tokat halkından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tokat Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Kılıç, Tokat halkından kök hücre bağışı için önemli derecede destek gördüklerini kaydetti. Lösemili hastalar için 2013 yılında Kızılay tarafından kan merkezlerinde başlatılan çalışma ile alınan kök hücrelerin eşleşmesi durumunda bağışçı ile irtibata geçildiğini ifade eden Kılıç, hastaya ilik nakli yapılarak sağlığına kavuşabildiğini sözlerine ekledi.

