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Lösemili çocuklar hamburger yapmayı öğrendi

Adana'da lösemi hastası çocuklar, 7+2 ekibinin başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında hamburger ve kurabiye yapmayı öğrendi. Yaptıkları hamburgerleri afiyetle yiyen çocuklar daha sonra ekip üyeleriyle şarkılar söyleyip dans etti.

Lösemili çocuklar hamburger yapmayı öğrendi

14 Temmuz 2017 11:08

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '3 Kadın 3 Portre' isimli projeyle gündeme gelen 7+2 ekibi, daha sonra köy okullarına yönelik başlattığı konser organizasyonlu kitap kampanyasının ardından bu defa lösemi hastası çocukların yüzünü güldürdü.
Henüz ilkokul çağındaki çocuklar aileleriyle birlikte, oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar, solist Betül Haydın ve Orçun Utlu, balerin Didem Bekiroğlu, işletmeci Özgür Çerçi, halkla ilişkiler uzmanı Hatice Çelik, uluslararası ilişkiler uzmanı Gamze Bağırsakçı ile fotoğrafçı Muteber Özden ve Sezin Eser'den oluşan 7+2 grubuyla Acıbadem Adana Hastanesi'nde buluştu.
Özgür Çerçi'nin işlettiği mekanın mutfak şefinin yönlendirmesiyle hamburger ve kurabiye yapmayı öğrenen çocuklar, ürettikleri yiyecekleri afiyetle yedikten sonra 7+2 grubuyla birlikte şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

“Bana moral oldu”

Özgüveni ve müzik yeteneğiyle dikkat çeken çocuklardan İlayda Karabulut, en büyük hayalinin şarkı söylemek olduğunu belirterek “Şarkı söylemeyi çok seviyorum ve büyük alkış aldım. Bu etkinlik bana moral oldu” diye konuştu.
Oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar, düzenledikleri etkinliğin kış aylarında çocuklara yönelik başlatacakları kampanyanın öncüsü olduğuna değinerek şunları söyledi:
“Hastalık hiçbir çocuğa yakışmıyor. Böyle bir hastalık hiçbir çocuğun başına gelmesin. Tüm dualarımız onlarla ve iyileşsinler istiyoruz. İyileşmeleri için de belki bir umut olup, belki yüzlerini güldürüp '1 ay sonraki etkinlik ne olacak' diye heveslenirlerse ve bizi beklerlerse iyileşmelerine biraz da olsa katkımız olur diye düşünüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çok mutlu oldular, çok keyif aldılar. Çok farklı psikolojileri olduğunu doktorlar söylemişti ama biz burada kendimiz ne kadar farklı psikolojide olduklarını gördük. Mutlular, mutsuzlar, üzgünler, beklentileri var, kırgınlar, birçok duyguyu birlikte yaşıyorlar ama sonuç olarak bu etkinlikten biz de onlar da çok mutlu olduk.” 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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