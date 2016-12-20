Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Lösemili minik Ziya'nın polislik hayali gerçek oldu

Lösemili minik Ziya'nın polislik hayali gerçek oldu

Adana'da doğum günü lösemi hastası tanısı konulan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer'in polis olma hayali, Bir Adım Bir Umut Elele Derneği'nin aracılığıyla Adana Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından sürpriz bir törenle gerçekleştirildi.

Lösemili minik Ziyanın polislik hayali gerçek oldu
Lösemili minik Ziya’nın polislik hayali gerçek oldu - Web TV

20 Aralık 2016 18:55

Gaziantep'te 5 yıl önce 9 Ağustos 2011'de dünyaya gelen Ziya Yusuf Can Mermer, 7 Ağustos 2016 günü yüksek ateş ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle annesi Mukaddes Uzun tarafından Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa bir tanı konulamadı. Bunun üzerine Mermer, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun doğum günü olan 9 Ağustos günü Mermer'e lösemi yani kan kanseri teşhisi kondu. 

Bu arada, Bir Adım Bir Umut Elele Derneği'nin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin'de hastaneye gelerek onkoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret ediyordu. Ekin ve Bildik bir süre sonra Mermer'in odasına girdi. Anne Uzun, oğluna doğum günü lösemi tanısı konulduğunu çok üzgün olduklarını söyledi. Ekin ve Bildik hemen Mermer'e hastane odasında doğum günü hazırladı. Ekin sürekli Mermer'i hastanede ziyaret etmeye geldi. 11 Ağustos 2016 günü de Mermer Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Adana Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisi'ne sevk oldu. Mermer'in tedavisi burada devam etti. Bildik, burada Mermer ile arkadaşlığı geliştirip sürekli ziyaret etmeye başladı. Ziya Yusuf Can Mermer, Bildik'e en büyük hayalinin ve rüyasının polis olmak olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Elif Bildik, kimseye haber vermeden Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ile irtibata geçip lösemili bir çocuğun polis olma hayali olduğunu onun için bir gün sürpriz ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ak ise çocuğu sevindirmek için sonuna kadar yardımcı olacaklarını iletti. Elif Bildik, hazırlıkları tamamlayıp anneye de bugün sabah Ziya Yusuf Can Mermer'in rüyasının gerçekleşeceğini bildirdi.

Eskort eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ziya Yusuf Can Mermer'in hiç bir şeyden haberi yokken bir polis ağabeyi ve ablası hastaneye gelerek ona polis kıyafeti giydirdi. Daha sonra annesi ve dernek üyeleri de yanına alınarak polis aracına bindirilip eskort eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yolda siren sesleriyle emniyete getirilen Ziya Yusuf Can Mermer, emniyet müdürlüğüne girince onu bir polis karşılayarak selam verip "emir ve görüşlerinize hazırız müdürüm" diye selam durdu. 

Daha sonra Mermer, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın makamına çıkartıldı. Ak kapıda karşıladığı Ziya Yusuf Can Mermer'i kucağına alıp önce makamına oturttu. Ak, polis kimliği verdiği Mermer'e en çok sevdiği motosikletli polis ekibi olan Yunus kaskı taktı. Ak, Mermer'i bunların yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet, yunus üniformaları hediye etti. Polis kıyafetleri yanı sıra Mermer'e oyuncak da verildi. Mermer, rüyasının gerçek olması nedeniyle şok yaşayarak konuşamadı.

"Hayaldi gerçek oldu"
Anne Mukaddes Uzun ise oğlunun aklı erdiğinden bu yana polis olmak istediğini belirterek, "Polis gücü temsil ettiği için oğlum da güçlü olmayı seviyor. Bu nedenle polis olmak istiyordu. Hastalanmadan öncede hep bunun hayalini kurup rüyasını görüyordu. Ancak bütün bunlar bugün gerçek oldu. Oğlum bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Bugün bu nedenle de hiç konuşamadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziya Yusuf Can Mermer daha sonra Ak'ın kucağında makam odasından aşağı indirildi. Mermer emniyet bahçesinde de trafik polisinin motosikletini binip selam verip siren çaldı. Bir polise selam vererek emniyetten ayrılan Ziya Yusuf Can Mermer'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

Fatih Keçe

Etiketler: Ziya Yusuf Can Mermer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç