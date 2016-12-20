Gaziantep'te 5 yıl önce 9 Ağustos 2011'de dünyaya gelen Ziya Yusuf Can Mermer, 7 Ağustos 2016 günü yüksek ateş ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle annesi Mukaddes Uzun tarafından Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa bir tanı konulamadı. Bunun üzerine Mermer, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun doğum günü olan 9 Ağustos günü Mermer'e lösemi yani kan kanseri teşhisi kondu.

Bu arada, Bir Adım Bir Umut Elele Derneği'nin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin'de hastaneye gelerek onkoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret ediyordu. Ekin ve Bildik bir süre sonra Mermer'in odasına girdi. Anne Uzun, oğluna doğum günü lösemi tanısı konulduğunu çok üzgün olduklarını söyledi. Ekin ve Bildik hemen Mermer'e hastane odasında doğum günü hazırladı. Ekin sürekli Mermer'i hastanede ziyaret etmeye geldi. 11 Ağustos 2016 günü de Mermer Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Adana Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisi'ne sevk oldu. Mermer'in tedavisi burada devam etti. Bildik, burada Mermer ile arkadaşlığı geliştirip sürekli ziyaret etmeye başladı. Ziya Yusuf Can Mermer, Bildik'e en büyük hayalinin ve rüyasının polis olmak olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Elif Bildik, kimseye haber vermeden Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ile irtibata geçip lösemili bir çocuğun polis olma hayali olduğunu onun için bir gün sürpriz ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ak ise çocuğu sevindirmek için sonuna kadar yardımcı olacaklarını iletti. Elif Bildik, hazırlıkları tamamlayıp anneye de bugün sabah Ziya Yusuf Can Mermer'in rüyasının gerçekleşeceğini bildirdi.

Eskort eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ziya Yusuf Can Mermer'in hiç bir şeyden haberi yokken bir polis ağabeyi ve ablası hastaneye gelerek ona polis kıyafeti giydirdi. Daha sonra annesi ve dernek üyeleri de yanına alınarak polis aracına bindirilip eskort eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yolda siren sesleriyle emniyete getirilen Ziya Yusuf Can Mermer, emniyet müdürlüğüne girince onu bir polis karşılayarak selam verip "emir ve görüşlerinize hazırız müdürüm" diye selam durdu.

Daha sonra Mermer, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın makamına çıkartıldı. Ak kapıda karşıladığı Ziya Yusuf Can Mermer'i kucağına alıp önce makamına oturttu. Ak, polis kimliği verdiği Mermer'e en çok sevdiği motosikletli polis ekibi olan Yunus kaskı taktı. Ak, Mermer'i bunların yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet, yunus üniformaları hediye etti. Polis kıyafetleri yanı sıra Mermer'e oyuncak da verildi. Mermer, rüyasının gerçek olması nedeniyle şok yaşayarak konuşamadı.

"Hayaldi gerçek oldu"

Anne Mukaddes Uzun ise oğlunun aklı erdiğinden bu yana polis olmak istediğini belirterek, "Polis gücü temsil ettiği için oğlum da güçlü olmayı seviyor. Bu nedenle polis olmak istiyordu. Hastalanmadan öncede hep bunun hayalini kurup rüyasını görüyordu. Ancak bütün bunlar bugün gerçek oldu. Oğlum bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Bugün bu nedenle de hiç konuşamadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziya Yusuf Can Mermer daha sonra Ak'ın kucağında makam odasından aşağı indirildi. Mermer emniyet bahçesinde de trafik polisinin motosikletini binip selam verip siren çaldı. Bir polise selam vererek emniyetten ayrılan Ziya Yusuf Can Mermer'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Fatih Keçe