Yağız Yıldız, 15 Haziran 2013 günü yüksek ateş şikayetiyle babası Sait Yıldız (39) tarafından hastaneye götürüldü. Ancak doktor enfeksiyon kaptığını belirterek, ilaç yazıp eve gönderdi. 15 gün geçtikten sonra yine yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yağız'dan kan örneği alındı ve değerlerinin düşük olduğu görüldü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tetkiklerle Yağız'ın lösemi hastası olduğu belirlendi. Haber üzerine yıkılan Yıldız ailesi hemen çocuklarının tedavisine başladı. Aile o günden sonra çocuklarının kanseri yenmesi ve ayağa kalkabilmesi için büyük bir mücadele örneği sergiledi.

Dizi oyuncuları da Yağız'ı ziyaret etti

Bu arada, yemek yiyip ilaç alması gereken Yağız bunları yapmayınca baba Yıldız ne yapacağını düşünürken haberlerde ABD’de lösemi hastası Miles Scott isimli bir çocuğun, "Batman" olmak isteyince Bir Dilek Tut Vakfı'nın kolları sıvayıp yüzlerce kişinin başlattığı kampanyaya San Francisco Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiğini öğrendi. Baba bunun üzerine oğlunun bir televizyon kanalında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisini çok sevdiğini bu nedenle de polislere karşı aşırı sevgisi olduğunu çocuğunun eve polis gelirse yemek yiyip ilaç içebileceğini düşünerek hemen Adana Valiliği'ne başvurdu.

Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise, dönemin Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'a talimat verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden görevli polisler her gün eve gelerek Yağız'a yemek yedirip ilaçlarını verdi.

Polisler Yağız'a yemek yedirip ilaç içirdi

Yağız telsizle oynarken polisler ise onun tedavisi için mücadele etti. 2 yıllık süreçte Yağız'ın hastanede yattığı dönemlerde de polis hastaneye giderek burada yemek yedirip ilaç içirdi. Bu durumu duyan Arka Sokaklar dizisinin 3 oyuncusu da Adana'ya gelip Yağız'a moral verdi. Ailesi Yağız'a bu tür sürprizler yaparak moralini sürekli yüksek tutup onun hayata tutunmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yağız'a 2 yıl boyuna Acıbadem Adana Hastanesi'nde Onkoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Bülent Antmen tarafından tedavi uygulandı. İlik bulunamayan ancak tedavilere cevap veren Yağız, 2 yılın sonunda lösemiyi yenerek mücadeleyi kazandı. Yağız'ın tedavisi ve kontrolleri hala devam ediyor.

Yağız'ın yaş gününe Tuğba Özay da katıldı

Lösemiyi yenen ve ilkokul 1'nci sınıfa başlayan Yağız Yıldız, 6'ncı yaş gününü kutladı. Yağız'ın yaş gününe onu hastalığı döneminde bir an olsun yalnız bırakmayan ve lösemiyi yenmesinde çok büyük rol oynayan polisler de geldi. Polislerin yanı sıra bir açılış için Adana'ya gelen manken Tuğba Özay da Yağız'ın doğum gününe katıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne görevli polis memurları Yağız ile yakından ilgilenip ona hediyesini verdi. Yağız, polisleri çok sevdiğini bu nedenle doğum gününe çağırdığını, onların kendisini hastalık döneminde hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Yağız Yıldız'ın doğum gününe Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de katılarak Yağız'a altın hediye etti.

Fatih Keçe