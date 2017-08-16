Lucescu tavsiye etti, Kayserispor Oleksandr Kucher'i transfer etti

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Oleksandr Kucher'i Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun tavsiye ettiğini belirterek, "Biz oyuncunun kendisiyle sezon başından beri görüşüyorduk. Ancak şarlar yeni yeni oluştu. İyi bir oyuncu ve üst düzey bir futbolcu. 56 kez Ukrayna Milli Takım forması giymiş,Shakhtar Donetks forması ile 7 Ukrayna Şampiyonluğu, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupası ve 1 kez de UEFA kupası şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Bu gün itibariyle transfer ettik" dedi.

Bedir, Göztepe ile Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı da değerlendirerek, "Bu maç kendi taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Taraftarımıza hem güzel futbol izletmek hem de 3 puan kazanmak istiyoruz. Göztepede iyi bir takım ve iyi transferler yaptı. Bu maçta üç puanı kendi seyircimiz önünde alarak hanemize yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.