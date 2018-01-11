Lufthansa uçağı Polonya'ya acil iniş yaptı

Lufthansa Havayollarına ait Krakow-Frankfurt seferini yapan Airbus yolcu uçak kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Krakow Papa 2. John Paul Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçakta 37 yolcu bulunurken uçak Polonya’nın Gliwice kenti yakınlarından dönerken, acil inişe uçağın tekerinde meydana gelen arızanın neden olduğu bildirildi. Yolcuların durumunun iyi olduğu belirtilirken, havalimanındaki seferlerde herhangi bir aksama olmadığı öğrenildi.

Dün akşam da Polonya Havayolları LOT’a ait Krakow-Varşova seferini yapan yolcu uçağı ön iniş takımlarında meydana gelen arıza sebebiyle gövdesi üzerine acil iniş yapmıştı. Uçakta bulunan 59 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu durumunun iyi olduğu belirtilmiş, uçak itfaiyenin ilk müdahalesinin ardından incelemeye alınmıştı.

Ebru Orhan