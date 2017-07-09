Diğer
Kategoriler

Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Beykoz’da lüks aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 1 hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı

09 Temmuz 2017 09:13
Lüks araçla gelen kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza saat 02:30’da Beykoz Soğuksu Ziya Çakmak Viyadüğü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Beykoz istikametinden Kavacık istikametine giden ve kimliği belirlenemeyen lüks araç sürücüsü seyir halinde olan Mehmet Büyükörün yönetimindeki 34 RU 6808 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra pizza firmasına ait Bayram Malkoç yönetimindeki 39 DB 864 ve Cengiz Uliç yönetimindeki 39 DB 0320 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Büyükörün’in kullandığı 34 RU 6808 plakalı araç takla atarken, Bayram Malkoç’un kullandığı motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra alev almaya başladı.

Lüks aracın çarptığı diğer motosiklet ise yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların olayı bildirmesinin ardından olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Bayram Malkoç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Mehmet Büyükörün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cengiz Uliç Üsküdar’da özel bir hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bayram Malkoç’un cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle kapatılan yol yeniden araç trafiğine açıldı.
1 Hafta önce çocuğu dünyaya gelmiş.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 40 yaşındaki Bayram Malkoç’un yaklaşık 1 hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.
Kaza sonrası plakaları sökerek uzaklaştı.

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan lüks araç sürücüsü kaza sonrası aracın plakalarını sökerek olay yerinden kaçarken, Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışması sürüyor. 

Selim Bayraktar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!