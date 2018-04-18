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Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da lüks otomobiliyle hukuk bürosunun önüne gelen bir kişi, otomobilinden ineceği sırada alacaklısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı

18 Nisan 2018 12:21

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Lüks otomobiliyle caddedeki bir hukuk bürosuna gelen Ekrem Şenel, otomobilini park ettikten sonra yanına başka bir araçla yaklaşan Musa Z. tarafından silahla vuruldu. Musa Z.'nin bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle Şenel'le daha önceden tartıştığı, saldırıyı da bu nedenle yaptığı ileri sürüldü. Çevrede çalışma yapan polis, Musa Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yaşandığı çevredeki bir ofis çalışanı ise silah sesleri nedeniyle şoka girdi. Vücuduna isabet eden çzok sayıda kurşunla ağır yaralanan Şenel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Nuri Pir - Uğur Dikilitaş
 

 

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