İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, son bir hafta için yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. 20 milyon TL değerindeki operasyonların başkahramanı ise narkotik polis köpeği Fırtına oldu.

Polis ekipleri, önceki gün İstanbul Başakşehir ilçesinde lüks bir rezidansta yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 10 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda görev yapan Narkotik polis köpeği Fırtına, uyuşturucuları kısa sürede bularak tacirlere büyük darbe vurdu. Lüks rezidansın 2 dairesinde yapılan aramalarda 70 bin ecstacy hap, 71 kilo esrar, 33 paket sıvı esrar, skunk diye bilinen laboratuvar ortamında genetiği değiştirilmiş esrar ve biri suikast silahı uzi olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında evde pusu kuran polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.A ve F.K. isimli şahıslardan F.A emniyette yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, taksici olduğu öğrenilen F.K. serbest bırakıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Narkotik polisinin, Fırtına isimli köpeği ile Sultangazi ilçesinde Avrupa’dan geldiği öğrenilen bir TIR’da yaptığı aramalarda ise atık kağıtların içine zulalanmış 10 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti.



Mehmet Altunışık

