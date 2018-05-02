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Lüks villaya giren jandarma gözlerine inanamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşının kiraladığı seraya çevrilen villada, 91 kök 'skunk', esrar kırma makinesi ile kurusıkı tabanca ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.

Lüks villaya giren jandarma gözlerine inanamadı
Lüks villaya giren jandarma gözlerine inanamadı - Foto Galeri

02 Mayıs 2018 16:14

Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villada uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekipler, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı 

Ekipler, lüks villada gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, villadaki odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı belirlendi.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Türkiye’ye gelen ve villayı kiraladığı tespit edilen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı A.S.S. gözaltına alındı.

Piyasa değeri 30 bin TL olan uyuşturucu yetiştirmiş 

Operasyonda, piyasa değeri 30 bin TL olduğu belirtilen 91 kök ‘sunk’ uyuşturucu maddesi, kurusıkı tabanca, esrar kırma makinesi, 3 adet ısı ölçme cihazı, mercek, 8 adet aydınlatma için kullanılan düzenek, 2 adet fan, 4 adet güç kaynağı, ısıtıcı soba, mini klima ele geçirildi. Odada oluşan kokuyu ise vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.

Olayın 2’nci şüphelisi aranıyor 

Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı A.S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olayın bir diğer şüphelisi olan Y.Y.'nin arandığı belirtildi.  

Erdal Anak
 

 

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