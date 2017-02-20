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Lüks yatta kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Gümrük Muhafaza ekipleri, lüks bir yat ile piyasaya sürülmek üzere İstanbul’a getirilen 500 bin paket kaçak sigarayı düzenlenen operasyonla ele geçirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul’daki operasyonu Ankara’da Komuta Kontrol Merkezinden saniye saniye takip etti.


20 Şubat 2017 18:20

İstanbul’da lüks bir yatla piyasaya sürülmek üzere kaçak sigara getirildiği istihbaratını alan Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Yenikapı açıklarında yata yapılan operasyon sonucu 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de İstanbul’daki operasyonu Ankara’da Komuta Kontrol Merkezinden saniye saniye takip etti.

Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul Deniz Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gece yarısı kaçak sigaraların bulunduğu lüks yatın peşine düştü. Takip, Yenikapı açıklarına kadar sürdü. Yenikapı açıklarında ekipler yata girdi. Lüks yatın her yanı sigara paketleri ile doluydu. Yat, Haydarpaşa Limanı’na yanaştırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de başarılı operasyonu Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinden takip etti. Ekipler kaçak sigaraların tasfiyesini yaparken, yatta bulunan 3’ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı” denildi.
 

Etiketler: ankara, Gümrük Muhafaza Ekipleri, lüks yatta operasyon


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