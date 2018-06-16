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Lunaparkta balerin faciası

Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden çocuğun dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lunaparkta balerin faciası

16 Haziran 2018 16:22
Lunaparkta balerin faciası - Tıkla İzle

Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı. Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.

Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  

Balerin faciasının yaşandığı lunapark mühürlendi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 'balerin' faciasının yaşandığı lunapark zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Murat Boz isimli 13 yaşındaki çocuğun eğlenmek için gittiği lunaparkta bindiği eğlenme aracı balerinden düşüp ölmesinin ardından lunapark, belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. 

Murat Boz isimli çocuğun düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Uğur Bingöl - Halil Dağ 


 

 

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