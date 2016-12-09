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Mabel Matiz Adanalıları coşturdu

Adana'da Hayal Kahvesi Bar'da sahne alan pop müziğin sevilen sesi Mabel Matiz, hayranlarını coşturdu.

Mabel Matiz Adanalıları coşturdu

09 Aralık 2016 09:47

Konseri izlemeye gelenlerle birlikte şarkılarını söyleyen Mabel Matiz, iki saat sahnede kaldı. 'Gel', 'Ahu', 'Sarışın' ve 'Sultan Süleyman' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra albümlerinde bulunan diğer parçalarını da seslendiren Mabel Matiz, sahnedeki neşeli ve enerjik performansıyla dikkat çekti. Matiz'in hayranları bulundukları yerde dans ederek şarkılara eşlik ederken, bazı hayranları ise anı ölümsüzleştirmek için konser esnasında video çekti. Konser sonunda Matiz, hayranlarından uzun süre alkış aldı. 

Süleyman Cenk İdaye
ADANA 


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