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Mabel Matiz'e FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı

Mabel Matiz'e FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı
Mabel Matiz'e FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında ‘Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde ‘1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında bir vatandaşın şikayetiyle ‘Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Matiz'in klibinde “örgüt propagandası yapmak” suçunun unsurlarına rastlanılmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada Matiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul adliyesine gelerek ifade vermişti. Matiz, klibin kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ve örgüte destek amacının olmadığını kaydetmişti.  

Yusuf Melikoğlu
 

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