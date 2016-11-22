Balıkesir Kapalı Spor Salonu’nda Bandırma Kavram Lisesi ve Balıkesir Açı Lisesi arasında oynanan maçı Bandırma Kavram Lisesi 113-4’lük bir skorla kazanarak, basketbol tarihindeki en farklı skorlar arasına adını yazdırdı. Bandırma Kavram Lisesi Müdürü Fatma Sibel Salı, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Balıkesir ili liseler arası kız basketbol müsabakalarında ilk maçımıza çıktık. Bizlerin de çok beklemediği farklı bir skor ortaya çıktı maç sonunda. Tüm takımımızı, hocalarımızı ve bu skorda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

Bu skor akıllara 2013 yılında Hakkari’de oynanan bir kulüpler arası yıldız erkekler basketbol maçını hatırlattı. O maçta Hakkari Gençler Gücü, rakibi Hakkari Gençlik Spor takımını 299-0 yenmişti.