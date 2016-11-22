Diğer
Kategoriler

Maç '113-4' bitti!

Balıkesir’de oynanan Liseler Arası Kızlar Basketbol müsabakasında mücadele eden Bandırma Kavram Lisesi Kız Basketbol Takımı, basketbol salonlarında görülmesi zor bir skora imza attı.

Maç 113-4 bitti!

22 Kasım 2016 14:56

Balıkesir Kapalı Spor Salonu’nda Bandırma Kavram Lisesi ve Balıkesir Açı Lisesi arasında oynanan maçı Bandırma Kavram Lisesi 113-4’lük bir skorla kazanarak, basketbol tarihindeki en farklı skorlar arasına adını yazdırdı. Bandırma Kavram Lisesi Müdürü Fatma Sibel Salı, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Balıkesir ili liseler arası kız basketbol müsabakalarında ilk maçımıza çıktık. Bizlerin de çok beklemediği farklı bir skor ortaya çıktı maç sonunda. Tüm takımımızı, hocalarımızı ve bu skorda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

Bu skor akıllara 2013 yılında Hakkari’de oynanan bir kulüpler arası yıldız erkekler basketbol maçını hatırlattı. O maçta Hakkari Gençler Gücü, rakibi Hakkari Gençlik Spor takımını 299-0 yenmişti.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç