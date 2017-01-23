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Macaristan çocuklarına yas tutuyor

Macaristan’da, İtalya’daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Macaristan çocuklarına yas tutuyor

23 Ocak 2017 12:17

Macaristan Başbakanlığı, İtalya’daki otobüs kazasında ölen öğrenciler için hükümetin 23 Ocak’ı ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Budapeşte’deki Macaristan Parlamentosu önünde düzenlenen yas törenlerine Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Başbakan Viktor Orban, Macaristan Parlamento Başkanı Laszlo Köver katıldı. Macaristan Savunma Bakanlığı askeri tören birliğinin atlı ve yaya bölükleri eşliğinde düzenlenen yas törenine Macaristan genelinde çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Tören bölüğünü selamlayan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Macar bayrağının yarıya çekilmesini talimatını verdi. Daha sonra Macaristan milli marşı okundu. Ardından Macar din adamı yaşamını yitiren Macar öğrenciler için dua etti. Öte yandan parlamento binasına siyah bayrak çekildi.

Törende yer alan bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadılar. Birbirlerine sarılarak yaşamını yitiren öğrencilerin acısını hisseden öğrencilerin üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu.

Fransa’daki okul gezisinden Budapeşte’ye dönen, çoğunluğu 14 ila 18 yaşındaki Macar gençleri taşıyan otobüs, Cuma gecesi İtalya’nın kuzeyindeki A4 karayolunun Verona çıkışında köprü sütununa çarpmıştı. Alev alan otobüs içinde sıkışan 16 kişi yanarak yaşamını yitirmişti.

(Mehmet Başaran/İHA)

Etiketler: macaristan


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