Maçka Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zengin’in astsubaylıktan subaylığa geçtiği biliniyordu. Soruşturmasının Trabzon'da süreceği öğrenildi.

EREN BÜLBÜL ŞEHİT OLMUŞTU

Maçka, terör örgütü mensupları tarafından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesiyle son günlerde en çok konuşulan ilçelerden biriydi.