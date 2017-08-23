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Maçka Jandarma Komutanı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin gözaltına alındı.

Maçka Jandarma Komutanı gözaltına alındı

23 Ağustos 2017 19:05

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zengin’in astsubaylıktan subaylığa geçtiği biliniyordu. Soruşturmasının Trabzon'da süreceği öğrenildi. 

EREN BÜLBÜL ŞEHİT OLMUŞTU

Maçka, terör örgütü mensupları tarafından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesiyle son günlerde en çok konuşulan ilçelerden biriydi. 

Etiketler: gözaltı, Zabit Zengin


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