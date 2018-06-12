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Macron’dan İtalya’ya suçlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın Aquarius adlı mülteci gemisini kabul etmemesini “Utanmazlık ve sorumsuzluk” olarak değerlendirdi.

Macrondan İtalyaya suçlama

12 Haziran 2018 22:25

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın 629 mülteci taşıyan Aquarius’ın ülkeye girişine izin vermemesi sebebi ile İtalya’yı ‘utanmazlık ve sorumsuzluk’ ile suçladı. Macron, İtalya’nın gemiyi kabul etmeyerek deniz hukukunda geçen “acil durumda en yakın liman sorumluluğu almak zorundadır” ibaresini ihlal ettiğini söyledi. Geminin 24 saat bekledikten sonra, İspanya’nın daveti üzerine Valensiya’ya doğru yol aldığını aktaran Macron, İspanya’yı hassasiyetinden dolayı tebrik ederek, “Fransa’daki bir limana yakın olan herhangi bir gemi zor durumdaysa gelip demir atabilir, çünkü bu uluslararası hukuka saygıdır” ifadelerini kullandı. Fransız Ulusal Meclis Eşbaşkanı Hugues Renson ise konu hakkında yaptığı açıklamada “Fransa’nın kendi doğru adetlerine uygun olarak acil insani yardım durumunda gerekeni yapmasını ve gemiyi davet etmesini isterdim” şeklinde eleştiride bulundu.  

 

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