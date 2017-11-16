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Macron’un reformlarına karşı yürüdüler

Paris’te işçi sendikalarına üye binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni çalışma yasalarına karşı kazanılmış haklarını savunmak için yürüdü.

Macronun reformlarına karşı yürüdüler

16 Kasım 2017 20:42

Başkent Paris’te işçi sendikalarının öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başta “Çalışma Yasası” olmak üzere bazı reformları protesto etmek için sokağa indi.

Firmaların vitrinlerini kırdılar

Macron’un yeni çalışma yasalarına karşı kazanılmış haklarını savunmak için yürüyen protestocular ile arasında yüzleri maskeli genç banka şubelerini taşladı, sigorta şirketlerinin vitrinlerini kırdı, olayı görüntülemek isteyen gazetecileri tartakladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan göstericiler, “Macron’un reformlarına hayır” sloganı atıp “Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz” pankartları taşıdı. Göstericilerin, arasına karışmış yüzleri maskeli kişiler, çevrede güvenlik önlemi almış polislere saldırdı ve kapitalist olarak adlandırdıkları banka şubeleri ile bazı büyük firmaların vitrinlerini kırdı.

Yürüyüş yapılacağını bilen bazı iş yerleri vitrinlerini tahta panolarla kapatırken, yürüyüş güzergahı üzerindeki metro istasyonları giriş ve çıkışları kapatıldı.

YÜRÜYÜŞE 8 BİN KİŞİ KATILDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 8 bin kişinin yürüdüğü belirtilirken, gösteriyi düzenleyen sendikalar 20 binden fazla kişinin gösteriye katıldığını açıkladı.

Tansu Sarıtaylı 

Etiketler: macron, Paris

 

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