Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi Samlıoğlu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan ve madde kullandığı öğrenilen Mustafa İ. (29) isimli öğretmen, 5 katlı bir binaya çıkarak intihar etmek istedi. Çatıda bulunan eşyaları sokağa atması üzerine çevre sakinleri tarafından fark edilen şahıs, polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Psikolog tarafından yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonrası polis ekiplerinin yakalayarak çatıdan indirdiği Mustafa İ. gözaltına alındı.