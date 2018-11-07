Maden ocağında feci kaza: İşçinin parmağı koptu

Edinilen bilgiye göre, Karadon Mahallesi'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında üretim sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan kazada kömür ocağında ustabaşı olarak çalışan İbrahim Kanyılmaz'ın orta parmağı koptu. Parmağı kopan maden işçisinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Kanyılmaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanyılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmağının dikilmesi için Ankara'ya sevk edildi.

Barış Doğan

