Maden köyündeki açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciasında toprak altında kalan 16 işçiden 10’unun cansız bedeni çıkarıldı. Toprak altıda kalan 6 işçinin çıkarılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ilk defa dinamit kullanıldı. Toprak altında kalan 6 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalarda ekiplere engel olan büyük kaya parçaları kullanılan dinamitlerle parçalanıyor. Bölgede işçilere ulaşmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım

