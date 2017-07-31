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Madenciye 586 baret satın alınacak

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında ve yer üstü tesislerde kullanılmak üzere 586 adet baret satın alınacak.

Madenciye 586 baret satın alınacak

31 Temmuz 2017 11:30

TTK Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yer altında çalışan maden işçileri ile yer üstü tesislerinde çalışan işçilere yönelik iki renk baret satın alınacak. Beyaz ve sarı renklerde toplamda 586 adet baret satın alınacak. Teklifler 9 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul edilecek. Şartnamede ise "Rutubetli ve sıcaklığı değişken yer altı kömür madenlerinde işçilerin başlarında, darbelere, çarpmaya ve elektriğe karşı koruyucu olarak kullanılacaktır. Komple haldeki ağırlığı 450 gramdan çok olmayacaktır. Gövde ve iç düzeni yaşlanmaya dayanıklı (zamanla özelliğini kaybetmeyen) malzemeden imal edilecektir. Yeraltının değişik hava şartlarına mukavim olacaktır. Gövdesi sert ve sağlam uygun termoplastik malzemeden tek parça olarak yapılacaktır. 0,5-1 mm kalınlıkta paslanmaz saçtan, lamba başlığının 2x22 mm ebadındaki kancası takılabilecek ve lamba başlığının kolaylıkla düşmemesi için sıkıştırabilecek tipte, gövdenin ön ortasına göz siperinin üst tarafına sağlam olarak tespit edilmiş lamba takma yeri (alternatif dizaynlar ayrıca değerlendirilecektir) bulunacaktır" ibarelerine yer verildi. 

Onur Altındağ


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