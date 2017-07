Mağazada tacize uğrayan genç kız sosyal medyadan isyan etti

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de bir mağazada alışveriş yapan genç bir kız, elbise baktığı sırada tacize uğradı. Bunun üzerine adamın üzerine yürüyen genç kız ve çevredeki kadınlar, şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine twitter hesabından isyan eden genç kız, tacize uğradığı görüntüyü paylaştı. Hesabından başından geçen olayı da anlatan genç kız, "Bugün yaşadığım bir taciz olayını anlatacağım. Gerçekten mide bulandırıcı ve meselenin öznesi olmak başlı başına katliam sebebi. Bir mağazada gayet sıradan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Elime birşeyler alıp bırakıyorum. Yanımdan bir adam geçerken önce omzuma çarpıyor. Sonra çarptığı kolunu bacaklarımın arasından geçiriyor ama bunlar baya saniyenin üçte birinde yaşanıyor. Şok olmuş bir durumdayım arkama dönüp adamı gördüm sen ne yaptığını zannediyorsun falan diyebildim aklıma gelen tek mantıklı şey bu oldu. Benim sesimi duyunca annem yanıma koştu adam hala diyor ki ben bir şey yapmadım adamı iteliyoruz filan. Sonra yanımıza bir kadın geldi daha adamla tartışma halindeyken adam az önce onu da taciz etmiş o da adamı izliyormuş bana bir şey yapacak mı acaba diye. Güvenlik çağırdık anında geldiler güvenlik de bu adamı takip ediyormuş ama birilerinin ses çıkarmasını bekliyorlarmış. Baya adam bana gelmeden önce bir kaç kadına daha aynı şeyi yapmış ama herkes sessiz artık her kadını nasıl bir korku sarmışsa. Ben polis çağırarak şikayetçi oldum ve karakola gittik" ifadelerini kullandı.

"O adamın peşini ölsem yine bırakmam"

Karakolda taciz için ifade verdiklerini kaydeden genç kız, "Tacizcinin adı S.A. İfadesinde alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiş. Öyle saçma bir an ki ne yapacağım ben şimdi diyorsun ve baya yapman gereken bir çok şeyi yapamıyorsun mesela sadece itebildim adamı. Hak ettiği bu muydu hayır. Annem sinirli ve adama vurmaya çalışıyor mesela karakola gitmeden sende dövmek istiyorsun adamı ama kolunu tutuyorsun da annene vuramasın diye. Olayın yaşandığı mağazadan kamera kaydı istendi kayıtta da bariz bir şekilde belli bende de bir kamera kaydı var 15 saniyelik filan. Bendeki tam net değil çünkü ön cepheden gören bi kamera ama polisin aldıkları yandan görünüyor. O adamın peşini ölsem yine bırakmam. İsterse dava milyon kere düşsün ben aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Tek ricam, kadınlar korkmayın evet benim sonucum biraz kötü oldu ama korkmayın. Mesela eve geldik ve babam bana bir daha böyle bir durumla karşılaşırsam nasıl vurmam gerektiğini anlatıyor. Babam ulan. Bütün bunlar olurken beni en çok şaşırtan kimseden ama sende şort giymeseydin lafını hala duymamış olmak. Ne biçim. E yanında bir erkek olsaydı yapamazlardı. Bana herhangi bir koşulda dokunamazsınız yanımda bir erkeğe ihtiyacım yok. Bunu cesaret diye nitelendirmeyin o adamı orada parça parça etseydim evet o cesaret olurdu ama benim yaptığım zaten aslında yapmamız gereken" diye konuştu.

"Karşınızda durmaktan vazgeçmeyeceğim"

Tacizcinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyuran kız, "Cinsel saldırıya sessiz kalmayın. Annem beni yalnız başıma tuvalete bile göndermiyor bize bunu yaşatan salına salına. Ben de korkuyorum, çok korkuyorum hemde ama ben hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Siz o iğrenç zihniyetinize, iğrenç elinize, o iğrenç dilinize sahip olmayı öğreneceksiniz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım, elinizi kıracağım, dilinizi keseceğim ama karşınızda durmaktan vazgeçmeyeceğim. Taciz kelimesi taviz olarak değiştiren kelime düzeltme neyi ise artık, tacize taviz yok. İkisine aynı cümle içinde yer bile yok. Tek kutsalım ailemdir, onları benim kızıma nasıl dokunursun diye bağırttığınız an hayatımın en net hatırlayacağım anıdır. Ama sahiden hesabı sorulacak, bana yapılanın, bize, hepimize yapılanın hesabı sorulacak. Ben kendime böyle onurlu durabildiğim bir an daha ekledim, çok isterdim şu an duvar yumruklayıp küfürler saçmayı. İstiyorum ki o tacizci beni bulsun, bu sefer ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. İlk neresine vurmam gerektiğini, yumruğumu nasıl sıkmam, yüzüne nasıl tükürüp o bana dokunduğu eline ne yapmam gerektiğini biliyorum. Babama dedim ki senin için sorun olmayacaksa bisiklet sürmeye çıkmak istiyorum, karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyebildi sadece" dedi.

Hüseyin Kar - Koray Ünlü