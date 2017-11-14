Mağazadan 66 parça ürün çalan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, AVM içerisinde faaliyet gösteren kıyafet satışı yapan bir mağazada meydana gelen hırsızlık olayında N.Y. isimli şahıs şüphe üzerine incelenmek üzere durduruldu. Kadın polis memuru nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan kontrolünde iş yerinden ücretini ödemeden aldığı 1 adet atkı ve yine elinde bulunan çanta içerisinde aynı iş yerinden yaklaşık 20 gün önce ücretini ödemeden aldığı 1 adet kazak olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısla yapılan görüşmelerde aynı iş yerinden yaklaşık 3 aydır farklı modelde ürünler aldığı ve hiçbirisine ödeme yapmadığını, ürünlerin alarmlarını söktüğünü beyan etmesi üzerine konu hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ücretlerini ödemeden aldığı 66 parça farklı ürün bulundu. İş yeri yetkilileri ile yapılan görüşmede belirtilen ürünlerin çalıntı olduğu tespit edildi.

Şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Çankırı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hilmi Çelikel

