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Mahalleliyi ayağı kaldıran fabrika

Mardin’in Artuklu ilçesinde mahallelerindeki kireç fabrikasının bacasından çıkan duman nedeniyle evlerinin is içerisinde kaldığını, çocuklarının hasta olduğunu ve balkona bile çıkamadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan kadınlar, fabrika bacasına filtre takılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.

Mahalleliyi ayağı kaldıran fabrika

31 Mayıs 2018 13:40
Mahalleliyi ayağı kaldıran fabrika - Tıkla İzle

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan kireç fabrikasının bacasından çıkan dumanlar, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahallenin kadınları, önceki gün Büyükşehir Belediyesi önünde temizlik sopaları ve bezlerle toplanarak eylem yaptı. Kadınlar, evlerinin is içerisinde kaldığını, çocuklarının ve kendilerinin hasta olduğunu, balkona bile çıkamadıklarını belirterek, fabrikanın bacasına filtre takılmasını istedi. Kadınlar, dertlerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatarak, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

“Çocuklarımız evde hapis” 

Evlerinin pislikten geçilmediği ve sürekli rahatsızlandıklarını belirten kadınlardan Şükran Efe, 10 yıldır zehir içerisinde yaşadıklarını ileri sürdü. Çocuklarının zehirlendiğini, bronşit ve astım olduğunu iddia eden Efe, “Çocuklarımız evde hapis, dışarı çıkaramıyoruz. Balkona çıkmanın hasretini yaşıyoruz. Yazın burası çok sıcak oluyor. Klimayı açınca da pencereyi açınca da etkileniyoruz, Ben 10 yıldır bununla mücadele ediyorum. Yetkilere müracaat ettik, geri dönüş yapmadılar. Fabrika önüne gittik, özel mülkiyet olduğu için kovulduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ricamız bizi bu zehirden kurtarsınlar” dedi.

“Çocuğun ciğeri mikrop kapmış” 

Mahalle sakinlerinden Şükrü Atabey ise yıllardır sorunun çözülmesi için uğraştıklarını anlatarak, “Vali beyin yanına çıktık olmadı. Dün (önceki gün) yola çıktık, ‘Polisler yasal yolla halledin’ dedi. Lavaboların üzerini görüyorsunuz, ne kadar temizlesek aynı. Artık yıkamaktan bıktık. Benim raporum var, Diyarbakır’a çocuğumu götürdüm ciğeri mikrop kapmış. Fabrikanın kaldırılmasını, 300-400 kişinin ekmeğinden olmasını istemiyoruz ancak ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir filtre takıp bu kirliliği önleyebilirler” diye konuştu.

“Yıkadığımız halıları geri yolluyorlar” 

Mahallede halı yıkama işletmesi bulunan Muhittin Dudu, halıları yıkayıp teslim ettikten sonra müşterilerinin geri yolladığına dikkat çekerek, “Halıları içeride yer olmadığı için dışarı bırakıyoruz. Bu kireç dumanından dolayı toz kapıyor. Millete götürüyoruz, geri çeviriyorlar. Yine yıkıyoruz halıları. Burada bin ev var, bir evde de 5 kişi oturursa 5 bin kişi yapar” ifadelerini kullandı.

“Artık dışarı çıkamıyoruz” 

Medine Barık, artık dışarı çıkamadıklarını ve pencerelerini açamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Klimanın yanında da uyuyamıyoruz. Çocuklarımızın hepsi astım oldu, ben nefes alamıyorum. Herkes hastalandı, adamların umurunda değil. Her sabah uyanıp balkonları yıkıyoruz.”
65 yaşında her gün temizlik yaptığını kaydeden Hediye Erpınar ise, “Her sabah her akşam böyle. Herkes astım” diye konuştu.  

Beril Solmuşgül

 

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