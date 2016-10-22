Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya’nın talimatı ile infaz koruma memurlarının nezaretinde Atatürk Stadyumu'nun dağ tarafı kale arkasındaki yerlerini alan mahkum taraftarlar, “Giresun Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürlüğü Giresunspor’a başarılar diler” pankartı açtılar.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, “Daha önce görev yaptığım Çorum, Çankırı ve Sinop illerinde mahkumların iyileştirilmesi, sosyalleştirilmesi ve toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında böyle bir karar aldık” dedi.

Giresunsporlu futbolcular da sahaya çıkarken mahkumların bulunduğu tribünü alkışladı.

Candemir Sarı - Resul Yanbul

