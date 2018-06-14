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Mahmud Abbas: 'BM kararından memnunum'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda Filistinliler için koruma talep eden kararın kabul edilmesini "zafer" olarak niteledi.

Mahmud Abbas: BM kararından memnunum

14 Haziran 2018 14:40

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesini, "Bu oylama Filistin hakkı, adaleti ve uluslararası hukuk için bir zafer" şeklinde değerlendirdi. Abbas, Filistin halkı için koruma talep edilen kararı kabul eden BM üyesi ülkelere takdir ve teşekkürlerini iletti. 

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin halkının korunması çağrısında bulunan BM Genel Kurulunda kararın kabul edilmesi büyük bir başarı ve dünya milletlerinin Filistinlilerin halkının yanında durduklarını gösteriyor" dedi.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karara 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.
Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, BM'nin İsrail’e odaklanmasının "Organizasyona utanç getirilen bir davranış" ifadesi yer aldı.  

Muhammed Rabah

Etiketler: Mahmud Abbas

 

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