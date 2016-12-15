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Mahmut Uslu’dan Cüneyt Çakır’a sert sözler

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e sert sözler söyledi.

Mahmut Usludan Cüneyt Çakıra sert sözler

15 Aralık 2016 21:34

Uslu: Çok iyi bir misafirperverlik yaptılar 

Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uslu bütün emniyet teşkilatına, kendilerine sahaya kadar eşlik edenlere, Diyarbakır halkına içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi. Uslu, “Çok iyi bir misafirperverlik yaptılar. Maç ile ilgili, geçen sene 3-3 olmuştu, bu sene 1-1 berabere kaldık. İnşallah daha çok başarı elde ederler. Türkiye Kupası geçici ala inşallah kendi liglerinde başarılı olurlar” diye konuştu.

"O MALUM HAKEM HER MAÇ AYNI ŞEYİ YAPIYOR, BİR KULÜP HARİÇ"

Ligin 14. haftasında Antalyaspor karşısında Sow’un gölünün iptal edilmesi ile ilgili de konuşan Uslu, şunları söyledi:

“Son haftalardaki olaylar ile ilgili konuşmadık. 5. haftada bazı hakemler hata yapıyor demiştim, hatalar devam ediyor. Türkiye’de eski hakemler de dahil üzere herkes bunun gol olduğunu söylüyorsa, yabancılar gol diyorsa, bunu kabul etmiyoruz. Bu malum hakem bu hatayı hep yapıyor. Cüneyt Çakır’ın aynaya bakıp cevap vermesi lazım, acaba neden diye. FIFA da söylüyor zaten, Cüneyt Çakır Avrupa’da iyi ama sizin maçları iyi yönetmiyor diye söylüyor. Bunu da söyleyeyim. Yan hakem uyarıyor ama vermiyor. Çok acılı günler geçiriyoruz diye susuyoruz. Sosyal medyadan bizlere de tepki geliyor ama biz sırası gelince konuşacağız. Yıldırım Demirören görmüyor mu? 10 bin tane konuşma yazılıyor görmüyorlar mı? Ceza vermesini biliyorlar. Gözleri yok mu görmüyorlar mı? Kulakları yok mu? Biz bu ligdeyiz yani. Başkanın söylediği herhangi bir takımda nerede olursa olsun federasyon başkanı kulüpten alacaklı olursa ne olur? Yeni parayla 100 milyon gibi bir rakam alacaklı durumda. Bunların konuşulması gerekiyor. Bunların yazılması etik davranılması gerekiyor.

Biz sustukça siz konuşuyorsunuz yorumcularınız yorum yapıyor. Sow’un golünde hamle başlamıştır ve top gitmiştir. Top gitmeden kafasını uzatsa eyvallah ama görüyoruz neler olduğunu. Sporun dışındaki bir olaya cevap vermemi istiyorsanız ama biz buna karşıyız. Bu cezanın nedenini federasyona sormak gerekiyor. Geçen sene de ceza vardı biz taraftar alınsın nedeni alınmıyor diye dedik."

"HOCAMIZ NE SÖYLEDİYSE ODUR"

Uslu, Advocaat’ın Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar için ise, "Hocamız ne söylediyse odur. Çok Avrupalı birisi açıklama yaptı ve medya yine yanlış ’Çakır yenilmedi ama biz yenildik’ dedi. Benim takımım kötü oynar iyi oynar ama sen golü veya penaltıyı vereceksin senin işin bu diyor. Hocamız bunları medeni şekilde dile getiriyor ve biz bu yüzden hocamızın açıklamalarını yeterli buluyoruz" diye konuştu.

Uslu, son olarak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun sözleri için ise şunları söyledi:

"MHK Başkanı, ’Ben x kişiyle konuştum bu kurallara uygun’ diyemez. Fenerbahçeliler hiçbir zaman hiçbir şeyden çekinmez."

Aydın Yorat - Burak Emek - Emrah Kızıl

Etiketler: açıklama, Amed Sportif Faaliyetler maçı, Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu


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