Mahmut Uslu, 360 kanalına yaptığı açıklamada, sezon başında Fernandao’yu satıp Eren Derdiyok’u almak istediklerini belirterek, Aziz Yıldırım’ı geç ikna ettiğini ve transfer için yeterli zamanlarının kalmadığını belirtti.

“Hakemler Beşiktaş’a kart çıkarmıyor”

TFF’nin ve hakemlerin Beşiktaş’ı koruduğunu öne süren Uslu, “Hakemler Beşiktaşlı futbolculara çıkarması gereken kırmızı kartları çıkarmıyor. Neden kolluyorlar anlamış değilim. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'a çıkması gereken 3 kırmızı kart vardı. En son Akhisar'da Tosic atılmalıydı” diye konuştu.

“Bana gülenler olmuştu”

Hafta içerisinde Fenrerbahçe’nin berabere kaldığı Zorya Luhansk takımı için de konuşan Uslu, “Ben Zorya taş gibi takım dediğimde bana gülenler oldu. Sizin küçümsediğiniz Zorya, deplasmanda Dinamo Kiev'i yendi bu hafta” dedi.

Mahmut Uslu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesi ile ilgili ise, "5 gol atmış olmamız hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. 1-2 haftamız daha var. Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek" açıklamasını yaptı.