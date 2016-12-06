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Mahmutbey Gişelerinde yıkım başladı

İstanbul’da trafik yoğunluğunun en çok görüldüğü yerlerden olan Mahmutbey Gişelerinde serbest geçişlere izin verilmesi sonrasında yıkım çalışmalarına başlandı.

Mahmutbey Gişelerinde yıkım başladı

06 Aralık 2016 18:41

İstanbul’da trafiğin yoğun hissedildiği noktalardan olan Mahmutbey Gişelerinde geçtiğimiz günlerde serbest geçişlere başlanmıştı. Günler sonra sürücülerin ortak geçiş yapacağı yol için Mahmutbey Gişelerde yıkım çalışmalarına başlandı. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği gişelerde, çalışmaların ardından trafiğin rahatladığı görüldü. Gişelerin bir kısmında başlayan yıkım çalışmaları tamamlandığında Mahmutbey Gişelerinde araçların şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği sistem kullanılmaya başlanacak. OGS ve HGS algılayıcılar da bu sistem içerisinde bulunacak.

Etiketler: mahmutbey gişeleri, yıkım


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