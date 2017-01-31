Diğer
Kategoriler

Mahsun Kırmızgül'den olay gaf!

Beyaz Show'a katılan Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen hakkında itirafta bulunayım derken bir gaf yaptı. Kırmızıgül, 7 kocalı Hürmüz'e 6 kocalı dedi.

Mahsun Kırmızgülden olay gaf!

31 Ocak 2017 00:19

Kanal D'de ekranlara gelen Beyaz Show'a katılan Mahsun Kırmızıgül 'Vezir Parmağı' filminin çekimler sırasında Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

"6 KOCALI HÜRMÜZ GİBİ"

Programda çekimler sırasında eşi Erhan Çelik'ten boşanma kararı alan Gülben Ergen'in özel hayatı da gündeme geldi. "Bu hanımefendiyle özel bir derdimiz vardı" diyen Mahsun Kırmızıgül, "Önce kocası geldi, ağırladık. Baş tacı ettik. O gitti, 3 gün sonra eski kocası geldi. Onu da baş tacı ettik, ağırladık. Ardından da çocukları geldi. 6 kocalı Hürmüz gibi. Çocuklar gerçek altın kalpli, çok iyi yetiştirmiş" şeklinde konuştu.

Etiketler: Mahsun Kırmızıgül


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!