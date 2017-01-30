Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme trafik kazasına yol açarak ardına bile bakmadan olay yerinden kaçmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya yol açan sürünün yakalanması için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen aracın sürücüsü Fatih Çelik (31) polis ekipleri tarafından Kadıköy’de gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen sürücü Fatih Çelik’e, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 206 lira para cezası kesilen sürücü daha sonra adli işlemlerinin yapılması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine sevk edildi. Sürücü Çelik’in buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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