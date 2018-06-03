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Makedonya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kültür merkezi inşa edilecek

Makedonya’da faaliyet gösteren HAYAT Yardımlaşma Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) işbirliğiyle yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nin inşaatı bu ay içinde başlayacak.

Makedonyada Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kültür merkezi inşa edilecek

03 Haziran 2018 15:27

Makedonya’nın Kırçova kentinde faaliyet gösteren HAYAT Yardımlaşma Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) işbirliğiyle yapılacak olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyacak kültür merkezinin inşaatının bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılacak kültür merkezinin, inşaatı bittikten sonra pek çok alanda faaliyet göstereceği ifade edildi. İçerisinde bir de park olması planlanan kültür merkezinin 300 kişilik bir konferans salonuna sahip olacağı aktarıldı. Çok zengin bir kütüphanesinin de olacağı kültür merkezi bünyesinde, çok çeşitli kurslar, seminer / konferans programları düzenlenecek. Kültür merkezinin bünyesinde barındırdığı faaliyetler sonucu, Makedonya’daki cazibe noktalarından biri olacağı belirtildi. 

Bu ay içinde inşasına başlanacak kültür merkezi hakkında basına açıklama yapan HAYAT Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Amina Kanzo, kültür merkezinin bir eğitim yuvasına dönmesini amaç edindiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımız için etkinliklerin, takviye derslerin, tedrisatların, seminerlerin ve konferansların düzenlenmesi ile kültür merkezinin önemi önümüzdeki yıllarda daha da artacağı ümidindeyiz” şeklinde konuştu. 

Merkezden yalnızca Kırçova’da yaşayanların değil, civar kentlerde yaşayanların da faydalanabileceğini söyleyen Kanzo, “Gerçek bir kültür merkezine dönüşmesini arzuladığımız merkezimizin, çok sayıda vatandaşlarımızın, kültürlerin, milletlerin bir araya gelmesinde önayak olacak, sayesinde de köprüler kurularak farklılıklar ortadan kaldırılacaktır” diye konuştu.  

İso Demişoski

 

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